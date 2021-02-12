Офонарели. Прокуратура и РКН считают незаконным выход во двор с фонариком

Роскомнадзор рассылает СМИ требования удалить сведения об акции оппозиции, которая призывает сторонников выйти во двор с фонариками, пишет «Настоящее время» [СМИ внесено Минюстом в список иностранных агентов – прим. ред.]. Якобы это нарушает требование закона, запрещающее СМИ призывать к участию в несанкционированных акциях, хотя в действительности ведомство требует удалить даже те заметки, где не содержится призыва, а лишь указывается общая информация о них: дата и время.

О требованиях удалить новостные заметки сообщили Znak.com, региональный телеканал ТВ-2, «Открытые медиа».

Заметки касались акции-флешмоба «Любовь сильнее страха», которую анонсировал глава региональной сети штабов Алексея Навального Леонид Волков.

Такое действие несогласованной акцией считает не только Роскомнадзор, но и Прокуратура, представители которой пришли в штаб Навального в Томске, чтобы вручить предостережение о недопустимости выхода с фонариком во двор в заявленный день. «Они действительно хотят запретить нам светить фонариками в наших дворах без их разрешения», — поясняют в штабе. На прикрепленном фото прокурор вручает уведомление двум депутатам городского парламента и членам штаба Ксении Фадеевой и Андрею Фатееву.

*Sobesednik.ru не может указать время и дату, потому что РКН считает это нарушением закона.

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