Главе штаба Навального в Иркутске дали условный срок за "насилие" над НОДовцем

Координатор штаба Алексея Навального в Иркутске Сергей Беспалов приговорен к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, передает The Insider со ссылкой на Telegram-канал штаба. Срок решено считать условным. Обвинение требовало чуть больше — два года и десять месяцев условного срока с запретом посещения массовых мероприятий.

«Ему нельзя покидать Иркутск, посещать митинги и любые другие публичные мероприятия, а также надо постоянно отмечаться в полиции», — говорится в сообщении.

Беспалова обвиняют в причинении вреда здоровью одной из активисток прокремлевского радикального движения НОД Ирине Радзиевской. Отмечается, что глава штаба Навального свою вину полностью отрицает, а на видео, предоставленном защитой, видно, как г-жа Радзиевская провоцирует конфликт с Беспаловым, а тот обращается к ней с просьбой уйти.

В региональном штабе Навального это решение намерены обжаловать, а само дело они считают сфабрикованным.