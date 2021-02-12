Давление Смирнова снизили с 178 до 155. Ему разрешили открывать окно в камере

Состояние главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова улучшилось, хотя давление всё ещё очень высокое, но ниже, чем было раньше. В спецприемнике в Сахарово ему дали таблетки от давления и исправили проблему с жарой в камере, пишет «Интерфакс» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.

«Видела сегодня Смирнова. Он чувствует себя лучше, чем вчера. Но у него нехарактерно высокое давление, 155 на 110, и пульс высокий», — пояснила она. Ранее Sobesednik.ru сообщал, что накануне у Смирнова было чрезвычайно высокое давление 178/112, вызванное жарой.

Теперь в камере разрешили открывать окно, однако это помещение главред «Медиазоны» все равно считает непригодным, сообщало издание в своем Telegram-канале: «Там восемь огромных батарей, которые круглые сутки работают во всю силу», — объяснял он. Других жалоб у Смирнова нет, уточняет Литвинович.

Напомним, что Сергей Смирнов был арестован на 25 суток из-за ретвита шутки про то, что он похож на одного из участников группы «Тараканы». Позднее срок лишения свободы снизили до 15 суток.