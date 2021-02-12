BYPOL: Спецслужбистов, голосовавших не за Лукашенко, лишают работы и привилегий

Сотрудников КГБ Беларуси увольняют, а пенсионеров, уже ушедших с работы в спецслужбе, лишают возможности посещать ведомственные больницы и отправляют в обычные военкоматы, если те поставили свою подпись за выдвижение соперников Александра Лукашенко. Об этом пишет организация BYPOL, которая была организована для помощи потерявшим работу из-за репрессий силовикам.

«Ранее уже поднимался вопрос об увольнении тех, кто подписался за альтернативных кандидатов, однако тогда из-за цейтнота и кадрового дефицита на фоне постоянных протестов до крайних мер не дошло», — поясняют общественники.

Они отмечают, что льгот лишают не только рядовых экс-сотрудников, но и высший состав, решивший поддерживать не Лукашенко. Среди них экс-глава КГБ Владимир Мацкевич и экс-глава Службы охраны президента Юрий Бородич. Утверждается, что лично глава КГБ Иван Тертель подписал распоряжение, которое снимает ряд пенсионеров с военного учета в КГБ и запрещает им доступ в поликлинику КГБ. Теперь они должны обслуживаться по месту регистрации.