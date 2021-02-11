Бюро "Яблока" одобрило идеи Явлинского о Навальном, но есть один воздержавшийся

Федеральное бюро «Яблока» поддержало тезисы, изложенные в статье основателя партии Григория Явлинского о Навальном.

Об этом сообщается на сайте организации. За принятие заявления проголосовали 14 членов бюро, один человек воздержался.

В документе, который внесли на рассмотрение председатель партии Николай Рыбаков и его заместители Иван Большаков, Борис Вишневский и Сергей Иваненко, отмечается актуальность статьи «Без путинизма и популизма», в которой Явлинский обвиняет Алексея Навального в популизме, вождизме и национализме, а также использовании несовершеннолетних в политических целях.

В заявлении также подчеркивается, что представители организации «не приемлют травлю, злобу и агрессию, развернувшиеся в публичном пространстве в отношении Явлинского и партии "Яблоко"».

Ранее примерно 270 членов «Яблока» подписали открытое заявление о несогласии с позицией лидера партии, указав на то, что Навальный находится в заключении, поэтому полемика относительно его фигуры неуместна.