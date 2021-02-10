Профсоюз направил в прокуратуры 10 жалоб на прессинг студентов-оппозиционеров

Студенческий профсоюз «Преобразование» направил десять жалоб в прокуратуры разных регионов, где отмечалось политическое давление на обучающихся со стороны руководства вузов и колледжей.

В организации отмечают, что по итогам протестов 23 и 31 января были замечены интенции со стороны руководителей учреждений образования по подавлению оппозиционных настроений.

«Руководство разных учебных заведений запрещали студентам участвовать в митингах, а иногда и угрожали отчислением», — пишут в сообществе профсоюза в соцсети «ВКонтакте».

После спавшей волны протестов более в профсоюз не поступало жалоб, но там же отметили, что готовы помогать студентам, на которых оказывают давление.

«Если вас или ваших знакомых хотят отчислить или применить к вам другое дисциплинарное взыскание за вашу гражданскую позицию —напишите об этом нам», — пишут в «Преобразовании» и указывают электронный адрес: change.union.help@gmail.com.