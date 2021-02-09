Кремль не будет ловить протестующих по дворам. Митинг это или нет, еще не решили

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог объяснить журналистам, будет ли новый формат протестной акции, который ранее объявил Леонид Волков, расцениваться как несанкционированный митинг, но бегать за людьми по дворам полиция определенно не станет.

«В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем. Но, безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», — прокомментировал представитель Кремля.

Напомним, что глава сети региональных штабов Леонид Волков ранее призвал сторонников 14 февраля выходить к себе во дворы в 20:00 с фонариками, свечками и сердечками, чтобы поддержать Алексея Навального и показать свое единство.

На вопрос «Медузы» «как к этому относятся власти — это так же будет расцениваться как призывы к несанкционированным акциям?» Песков ответить не смог, произнеся лишь: «Затрудняюсь сказать».

Редакция Sobesednik.ru тем более затрудняется сказать, нужно ли для этого согласование городских властей. Тем не менее отметим, что мы не призываем к участию в любых политических акциях.