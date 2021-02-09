Как поддержать Навального и не сесть на сутки – лайфхак от Волкова

Руководитель сети региональных штабов Алесея Навального Леонид Волков объяснил, каким образом сторонники политика намерены провести пятнадцатиминутную акцию протеста*, чтобы не привлекать силовиков и не подвергать людей угрозе задержания.

«Выйдите к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх, и несколько минут так постойте», — пишет он в своем аккаунте в Facebook. Также он допускает, что некоторые решат принести свечи и делать из них сердечки и выложат всё это в Instagram.

Политтехнолог поясняет, что, вероятно, «первому будет немного страшно», однако остальным бояться будет уже нечего. Окончание акции он назначил уже через 15 минут после начала: «Никакого ОМОНа, никакого страха».

Цель мероприятия заключается в том, чтобы люди, которые поддерживают ценности Навального смогли своими глазами увидеть, как много людей разделяют их взгляды. Волков объясняет, что власти мешают собираться людям на митинги именно для того, чтобы не допустить этого.

Кроме того, он настаивает, что не нужно считать, будто выход на улицу в таком формате ничего не изменит — «но, на самом деле, они [эти 15 минут] изменят всё».

*Sobesednik.ru не призывает к участию несогласованных акциях.