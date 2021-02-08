Европа высылает российских дипломатов, МИД РФ считает такие шаги необоснованными

Варшава, Стокгольм и Берлин заявили о решении выслать российских дипломатов в ответ на аналогичные действия Москвы.

На прошлой неделе, 5 февраля, Россия выслала сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Сант-Петербурге, а также сотрудника посольства Германии в Москве. Российские власти обвинили дипломатов в участии в несогласованных акциях протеста в поддержку Алексея Навального 23 января.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала решения о высылке российских дипломатов являются необоснованными и недружественными. «Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», – заявила Захарова.