Студентов в Москве завлекли на флешмоб на тему ковида, но он оказался за Путина

Студенческий журнал DOXA сообщил, что студентов Московской государственной юридической академии (МГЮА) ввели в заблуждение, чтобы те прибыли на флешмоб в поддержку действующего президента.

Издание публикует скриншоты из чата объединенного совета обучающихся, где студентов 5 февраля приглашают на съемки видеоролика в поддержку России как лидера в борьбе с коронавирусной пандемией.

Всего набирали 50 человек. Бонусом им обещали приглашение в Госдуму для вручения благодарственных писем за участие в мероприятии.

5 февраля в том же чате появились сообщения с жалобами от студентов, которых не предупредили, с чем именно связаны съемки.

Студенты цитируют послание, которое пришлось кричать во время съемок: «Президент у нас один, вместе всех мы победим. Владимир Владимирович, мы с вами! Путин — наш президент».

Позже DOXA публикует фото с фуршетом с события и короткую видеозапись со съемок. На тексте с экрана видно, что речь идет действительно о вакцине от ковида, но следом в стишке внезапно появляется Путин.

Отметим, что сегодня хештег #путиннашпрезидент вышел в тренды Твиттера, но его апроприировали оппозиционно настроенные юзеры микроблога.