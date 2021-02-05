Переступать нельзя: эксперт рассказал о "красной линии" для Кремля

Россия в последнее время живет в условиях целого комплекса острых политических проблем, которые, похоже, начали накладываться одна на другую. Причем, если прежде казалось, что ключевые триггеры происходящего были заложены еще летом-осенью 2020 года, что вылилось в появление ряда громких расследований и информационных атак на федеральный центр, то в начале 2021 года приоритеты пришлось пересмотреть.

Два взрывных расследования, одно с участием, второе – за авторством оппозиционера Алексея Навального, его решение вернуться в Россию, задержание, а после «оперативные» арест и суд, отправившие Алексея Анатольевича на 2 года и 8 месяцев в колонию, могут стать не следствием, а новым триггером для принципиально новых политических процессов. И в этом уже, похоже, не сомневается большинство экспертов.

Показательными на этом фоне можно считать и действия властей: Кремль отчетливо демонстрирует готовность к жесткому противодействию любым попыткам «раскачивать лодку». Причем общественность, пресса и эксперты, наблюдавшие за происходящим в последние недели, продолжают задаваться вопросом о том, как далеко могут зайти власти в желании подавить протест, погасив его на самой ранней стадии. И дело здесь не только в том «перфомансе», который устроили силовики на улицах, но еще и в откровенном формировании тренда на подавление инакомыслия.

На вопрос о том, где заканчивается предел допустимого и начинается «красная линия» для власти, которую она не решится переступать в борьбе с условными «противниками Кремля», в интервью Anews рассказал социолог, доктор экономических наук Владислав Иноземцев.

Владислав Иноземцев // Фото: Global Look Press

«То, что мы видели в последние недели и месяцы – кульминация процесса, который шел давно. На сегодняшний день каких-то особых возможностей добиваться расположения населения у Путина практически нет. Остались только жесткие и репрессивные меры – они и будут основным инструментом поддержания власти в ближайшие годы.

Есть ли у властей «красная линия», которую переступать нельзя? Я думаю, что, безусловно, есть, причем она, по моему мнению, была всегда. Я думаю, что власть совершенно не готова к какому-либо кровопролитию, потому что она прекрасно понимает, что это и есть тот самый триггер, после которого действия людей становятся абсолютно непредсказуемыми. Власти этого абсолютно не допустят.

Что касается масштабов задержаний, приговоров и уголовных дел, то они будут увеличиваться в зависимости от степени нарастания сопротивления, если это сопротивление, конечно, будет увеличиваться. На любую новую акцию протеста власти будут отвечать не обязательно жестче, но также жестко, как это было во время предыдущих митингов», – отметил Иноземцев.