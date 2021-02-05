Фигурант "дела 212" Алексей Миняйло примет участие в выборах в Госдуму

Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло сообщил в Telegram, что намерен принять участие в выборах в Госдуму.

«Я выдвигаюсь в Госдуму, потому что верю, что так смогу делать мир лучше. Долго сомневался и боролся с синдромом самозванца», — пишет Алексей.

Сейчас он ведет переговоры с партией «Яблоко», чтобы выдвигаться от нее по одномандатному округу в Москве.

Ранее Алексей Миняйло участвовал в избирательной кампании Дарьи Беседеной и волонтерил в штабе Любови Соболь, пишет Telegram-канал Sota.

Напомним, что политик стал фигурантом «дела 212», так и не приняв участия ни в одной из московских акций. 27 июля 2019 года его задержали уже на подходе к Трубной площади.

Ранее команда Навального сообщила, что не будет организовывать акции протеста, чтобы сберечь силы для участия в выборной кампании.