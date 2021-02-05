"Бояться – это противно": уволенный оператор объяснил идею с лозунгом "Свободу политзаключенным"

Стас Семенюк рассказал Sobesednik.ru, кого хотел поддержать в день митинга за Навального, выведя смелую надпись в зале Чайковского.

Светооператор Московской филармонии 32-летний Стас Семенюк спроецировал на стену Концертного Зала им. Чайковского надпись «Свободу политзаключенным». Это было 31 января перед концертом. Фото, сделанное посетительницей филармонии, растиражировали в соцсетях, так же как и фото с массовыми задержаниями людей, вышедших на мирную акцию в поддержку Навального.

– Я ничего такого не планировал, все было спонтанно, – сказал Стас Sobesednik.ru, – просто накопилось так много усталости от всего происходящего беззакония, от липкого страха и ощущения того, что из жизни выкачали весь воздух. Политзаключенных становится все больше и больше и в России, и в Беларуси. Я представил себя на месте обычного зрителя и слушателя в зале, и мне показалось, что кому-то, кто чувствует то же, что и я, будет поддержкой узнать, что он не один, что мы вместе и что бояться – это очень противно.

После этого Стаса Семенюка, проработавшего в филармонии 5 лет, отстранили от управления светом, а потом, по его словам, попросили уволиться, сказав, что он «подставил... не подумал о коллегах и начальстве»...

– Если честно, я пока только прихожу в себя, – ответил нам Стас на вопрос, что он собирается делать дальше. – Плюс у меня сейчас идёт сессия параллельно. Думаю, приступлю к поиску работы со следующей недели. Но вчера и сегодня многие люди мне писали с предложением помочь найти работу. Я благодарю всех поддержавших меня. Скорей всего нацелюсь на видеопроизводство. Моя жена испытывает смешанные чувства, но поддерживает меня и помогает справиться со столь непривычной для нас ситуацией. Родители шутят и поддерживают! Правда, пока не знают, как бабушке рассказать, чтобы не расстроить ее, – говорит Стас.