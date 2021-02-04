Глава МИД Финляндии сообщил о встрече с Лавровым, особо подчеркнув тему Навального

Пресс-служба Министерства иностранных дел Финляндии сообщила, что глава их внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 15 февраля.

Главной темой беседы должна стать ситуация с «оппозиционным политиком Алексеем Навальным». Также МИД Финляндии сообщает, что министры обсудят отношения между Евросоюзом и Россией, ситуацию в Нагорном Карабахе, обстановку в Беларуси и Украину, а также контроль над вооружениями и другие проблемы,

но на первом месте в релизе указан именно Навальный, причем слова «Алексей Навальный» единственные во всем тексте выделены жирным шрифтом.

Также г-н Хаависто намерен посетить с визитом и представителей «неправительственных организаций». Каких именно, ведомство не уточняет.

В день суда над Навальным Лавров встречался с главой МИД Швеции Ани Линде. Она также подняла тему Навального и его отравления химическим оружием. В ответ Лавров назвал отравление «инсценировкой», впрочем, не пояснив, чьей или какие у него есть доказательства в пользу этой версии.