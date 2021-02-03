Владимиру Зеленскому грозит импичмент из-за санкций против трех телеканалов

В Верховной раде Украины подняли вопрос об импичменте президенту страны Владимиру Зеленскому.

Как пишет «Коммерсантъ», импичмент инициировала фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь». Входящий в нее депутат Тарас Козак является владельцем телеканалов «112. Украина», NewsOne и ZIK, против которых Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях. Вещание каналов было прекращено, партия назвала это актом «узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране».

По словам сопредседателя «Оппозиционной платформы» Вадима Рабиновича, в ближайшее время партия проведет съезд, чтобы обсудить дальнейшие действия.