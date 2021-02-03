Борьба в Кремле: Баширов рассказал, что Навальный является "расходным материалом в шахматной партии"

В минувший вторник, 2 февраля, Мосгорсуд приговорил оппозиционера Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. В этот раз популярный блогер получил реальный срок, а потому думские выборы 2021 года проведет в местах заключения, хотя, как ранее считали эксперты, вполне мог своими действиями внести определенные коррективы в избирательный процесс.

Если оставить за скобками суждения политологов, юристов и СМИ о законности и правомерности принятого столичным судом решения, то большая часть экспертов рассматривают произошедшее сквозь давно знакомую многим призму противостояния правящих групп. К примеру, существует мнение, что одна из группировок пыталась использовать оппозиционера в своих целях, однако, судя по всему, «карта Навального» не сработала. А оперативность, с которой ее убрали с игровой доски, впечатляет даже тех, кто верил в способность властей оперативно справляться с подобными мерами.

Как пишет известный российский политолог Марат Баширов в своем авторском Telegram-канале, приговор Навальному – яркое свидетельство очередного витка в противостоянии между правящими группами.

«Рубикон сегодня заключается не в том, что Алексея Навального посадили на реальный срок, поскольку он является расходным материалом в этой шахматной партии. Сегодня в России одна из элитных групп показала пределы своего терпения другой группе, попутно устроив демонстрацию силового ресурса на улице. А группа, которая была подвергнута унижению, решила инициировать внешнее давление, даже для Макрона написали текст на русском языке для поста в Twitter», – пишет Баширов.