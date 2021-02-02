Навальному заменили судью, а председатель его суда подал в отставку

Незадолго до заседания суда по делу об изменении условного срока политику Алексею Навальному на реальный судья Юлия Окунева, которая должна была вести дело, была заменена коллегой Натальей Репниковой. Окунева при этом вовсе пропала из списка судей, отмечает «Медиазона».

Также стало известно, что председатель Симоновского районного суда Москвы Вячеслав Детишин ранее подал в отставку. Об этом рассказали в Квалификационной коллегии судей Москвы. Отставка рассматривалась на заседании коллегии 28 января. Именно Симоновский районный суд сегодня рассматривает дело Навального в рамках выездного заседания в здании Мосгорсуда.

Директор ФБК* Иван Жданов в своем Telegram-канале пишет, что, по его мнению, судья Окунева не захотела судить Навального и решила «остаться человеком». Отставку председателя суда Детишина он также связывает с этим инцидентом: «Видимо, ему не простили замену судей в последний момент и попросили уйти в отставку».

Отметим, что достоверных данных о причинах и мотивах Окуневой и Детишина нет.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».