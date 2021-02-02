"Классика сталинизма": Госдума обсудит наказание за призывы к санкциям против россиян

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») заявил «Интерфаксу», что вопрос о введении возможного уголовного преследования за призывы к введению санкций против российских олигархов и чиновников будет обсуждаться на следующей неделе.

«Будем смотреть, изучать вопрос. У нас сейчас региональная неделя, на той неделе будет более-менее понимание», — приводит его слова агентство.

Накануне о введении таких запретов впервые заявил спикер Вячеслав Володин («Единая Россия»). Он предложил добавить это в уже прошедший первое чтение законопроект о санкциях.

Перед Володиным эту идею уже предлагал находящийся под санкциями миллиардер Олег Дерипаска, который хочет расценивать такие призывы как измену Родине.

Ранее свои предложения по возможным санкционным спискам представителям США направил от имени признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Владимир Ашурков. В числе людей, против которых нужно ввести санкции, он обозначил высших чиновников и близких к Владимиру Путину олигархов, включая Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Выступая на заседании комитета по международным отношениям Европейского парламента, Навальный также призывал ЕС к санкциям и уверял, что если они будут направлены против чиновников и олигархов, 100% граждан России их поддержат.

Политолог Кирилл Рогов в эфире «Эха Москвы» пояснил, что считает угрозу введения наказания за призывы к санкциям или консультирование по этому вопросу иностранных государств «классикой сталинизма (...), когда как бы идеологические враги объявляются изменниками Родины»: