Путин поручил подумать о создании отечественного аналога ЕСПЧ

Президент РФ Владимир Путин издал указ, в котором председателю Верховного суда и Министерству юстиции предписано совместно изучить вопрос о создании в России собственного суда по правам человека. Об этом говорится на сайте главы государства.

«Рассмотреть совместно с Министерством юстиции Российской Федерации вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения», — указывается в поручении.

Срок выполнения — до 1 июня 2021 года.

Отметим, что фактически речь идет об аналоге Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Россия является один из лидеров по числу обращений в ЕСПЧ наряду с Турцией и Украиной. По сути ЕСПЧ сейчас является для граждан РФ последней инстанцией, к помощи которой прибегают люди, полагающие, что в России их права защитить не удастся.

В соответствии с международным правом и принятыми РФ обязательствами решения ЕСПЧ имеют приоритет над российскими судами, хотя ранее Госдума позволила Конституционному суду РФ отказать в исполнении таких решений.