Путин поручил гарантировать права человека в Сети после того как ограничил их

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе президентского Совета по правам человека Валерию Фадееву представить предложения по защите прав граждан в интернете. Ранее сегодня в соцсетях запретили материться, ругать власть, призывать к митингам, а также многое другое.

«Разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации и проект плана мероприятий («дорожной карты») по ее реализации», — говорится в опубликованном на сайте указе. В документе также предписано включить в эту программу обучение россиян «цифровой гигиене».

Ранее Госдума приняла, а президент подписал ряд законов, вводящих дополнительные запреты, в том числе в Сети, и усиливающих ответственность за уже имеющиеся. К примеру, вернулась уголовная ответственность за «клевету», причем также в отношении «индивидуально неопределенных лиц», а социальные сети обязали удалять контент с нецензурной лексикой, критикой власти, призывами к митингам, оскорблениями и многим другим (этот закон вступил в силу сегодня). Штрафы же для интернет-сервисов за отказ удалять контент по требованию Роскомнадзора увеличили вплоть до 10% от годовой выручки.

Кроме того, на фоне протестных акций в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января много критики прозвучало в адрес главы СПЧ Валерия Фадеева, который назначен ответственным за выполнение президентского указа. Ни на одной из акций он пока не увидел нарушения прав граждан или чрезмерного насилия правоохранителей, а, наоборот, обвинил в последнем протестующих.