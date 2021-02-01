Кремль отказался вести диалог с оппозицией. Протестующие – "хулиганы и провокаторы"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал массовые акции протеста 31 января, пояснив, что никакой разницы между ними и акциями 23 января нет: всё такие же «хулиганы и провокаторы» ходят и вынуждают правоохранительные органы их задерживать. Вести диалог с выходящими на улицу гражданами РФ, которые недовольны политикой Кремля, власти не намерены.

«С хулиганами и провокаторами, конечно же, ни о каком разговоре речи быть не может. В отношении их со всей строгостью должен применяться закон», — сказал он в эфире радио «Маяк».

Песков также отметил, что среди протестующих было «достаточно большое количество хулиганов, провокаторов», которые действовали агрессивно в отношении сотрудников силовых ведомств. Количество же последних он объяснил тем, что акция была несогласованной, отсюда же, по его словам, следует и рекордное число задержанных, которых на этот раз, по подсчетам «ОВД-Инфо», оказалось более пяти тысяч по всей России.