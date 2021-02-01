Генпрокуратура поддержит ФСИН в борьбе с Навальным

Пресс-служба Генеральной прокуратуры России заявила, что в надзорном ведомстве считают поведение политика Алексея Навального противоправным и намерены добиваться смены его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный, как того ранее требовала ФСИН.

«Противоправное поведение Алексея Навального явилось основанием для внесения… в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Данное представление признано законным и обоснованным. С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании», — цитирует заявление ведомства «РИА Новости».

Суд над Навальным должен пройти завтра, 2 февраля. ФСИН утверждает, что оппозиционер не являлся несколько раз до отравления и ни разу после него. Его адвокаты поясняли, что до отравления он отмечался во все предусмотренные решением суда даты, но ФСИН вызывала его и в другие — в эти дни он не приходил. После же отравления Навальный находился под медицинским наблюдением в Германии и не мог посетить ФСИН, у него есть документальное подтверждение этого факта.

Дело «Ив Роше» против братьев Навальных было возбуждено ещё в 2013 году. В итоге Олега Навального по нему осудили на 3,5 года колонии, а Алексею Навальному дали 3,5 года условно с испытательным сроком в пять лет. Европейский суд по правам человека признал дело несостоятельным и политически мотивированным. Минюст РФ выплатил Навальному компенсацию, однако решение российским судом отменено не было. Теперь ФСИН требует в рамках этого дела отправить Навального в колонию. С учетом отсиженного ему грозит 2,5 года лишения свободы. Политик и его сторонники уверены, что его арест незаконен.