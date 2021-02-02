"Люди, которые определяют судьбу отечества": Орешкин перечислил владельцев "дворца Путина"

Приближенный к Путину миллиардер Аркадий Ротенберг 30 января, накануне дня протестов, объявил себя владельцем дворца в Геленджике, заявив, что он уже несколько лет является бенефициаром строящегося «апарт-отеля».

Впервые о дворце стало известно еще в 2010 году, тогда о нем рассказал вовлеченный в этот проект бизнесмен Сергей Колесников. Он опубликовал сметы, договоры и сообщил, что проект в интересах Владимира Путина курирует бизнесмен Николай Шамалов (бывший зять президента). Через несколько месяцев Шамалов продал дворец бывшему совладельцу Новороссийского морского торгового порта Александру Пономаренко, который заявил, что достроит его в качестве гостиничного комплекса. Но и Пономаренко от дворца отказался. Все стали гадать: кто же хозяин? Вдруг откуда ни возьмись нарисовался Ротенберг и признался.

– Это дворец выездного управления дачного кооператива «Озеро», – высказал свое мнение «Собеседнику» политолог Дмитрий Орешкин. – В нем должны были собираться люди, которые определяют судьбу отечества, не имея никаких формальных на то полномочий – как раз члены кооператива «Озеро»: господин Чемезов, господин Патрушев, господин Ротенберг. Они де-факто контролируют ситуацию. Но разговоры о том, что это личная собственность Путина, мне кажется, неправильны. Частную собственность можно продавать, дарить, оставлять в наследство или отчуждать каким-то иным способом. То есть, формально говоря, собственностью Путина в том смысле, который использует Навальный, назвать этот дворец нельзя. Точно так же, как и нельзя его назвать собственностью государства. Это корпоративная собственность ряда влиятельных, связанных с силовыми структурами товарищей, которых охраняет государство, оно же обеспечивает правительственную связь и бесполетную зону над дворцом.

– Почему Ротенберг признался именно сейчас: он спасает друга или это и правда его актив?

– Думаю, мы имеем дело с выгораживанием, – ответил Орешкин. – За кем он формально числится – ООО «Ручеек», или ЗАО «Родник», или «Стерх», неважно. И кто там будет лично начальником, какая разница – Ротенберг, Сечин или кто-то еще… Ну Ротенберг взял на себя эту функцию, сказал, что «это я», чтобы все отстали от Путина.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2021 под заголовком «Дворец без короля».