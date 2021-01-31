В Москве задержали больше людей, чем, по версии властей, вышло на митинг. В Питере – "военный парад"

«ОВД-Инфо» сообщает о 2 291 задержанном участнике акций протеста по всей стране. Только в Москве уже задержали 520 человек, что почти в 2 раза больше, чем цифра 300 человек, которую столичные власти называли в качестве общего количества участников митингов в поддержку Алексея Навального.

Среди задержанных 74-летний журналист «Московского комсомольца» Александр Минкин, сообщает главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Протестующие направляются в сторону «Матросской тишины», где находится Навальный. СИЗО укреплено дополнительными отрядами силовиков и дорожной техникой.

Матросскую тишину реально как Бастилию охраняют pic.twitter.com/UPNDriNfea — Илья Яшин (@IlyaYashin) January 31, 2021

Тем временем в Санкт-Петербурге протестующих начинают разгонять возле здания местного законодательного собрания. Для этого туда также стянули дополнительные силы Росгвардии, сотрудники которой в полном обмундировании бегали по площади. Из-за очень большого числа силовиков, в том числе со щитами, это напоминает военный парад. На одной из записей один силовик с щитом даже упал, бегая вокруг протестующих.

К Заксобранию Петербурга массово стягивают отряды Росгвардии в спецобмундировании pic.twitter.com/TqiJoq1mlh — Znak.com (@znak_com) January 31, 2021

«В Петербурге Беглов устроил позорище. Уже совершенно обезличенные силовики бегают по площади у ЗакСа, пытаются выстраивать цепочку, винтят протестующих. Люди же просто спокойно стоят и кричат "позор"», — комментирует ситуацию в Северной столице исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.