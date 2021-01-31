Акции протеста по всей России, задержания и вакцинация. Главное к 31 января

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова накануне вечером выпустили из отделения полиции под обязательство о явке в суд 3 февраля. Об этом он сообщает в своем Twitter. Он также уточняет, что перед тем, как отпустить, его «уже отвели в камеру, выдали постельное белье и сказали, что суд в понедельник скорее всего». Смирнову вменяют организацию акции протеста 23 января из-за перепоста шуточного твита про Смирнова.

Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, отбывавшую предыдущий административный арест, задержали в спецприемнике за полчаса до того, как должны были выпустить, пишет её адвокат Вероника Полякова. На этот раз её объявили подозреваемой по «санитарному делу». Ранее ряд членов ФБК* по этой статье отправили под домашний арест.

Также по «санитарному делу» за несколько часов до освобождения из спецприемника был задержан сотрудник ФБК* Николай Ляскин. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Полиция также продолжила приходить к журналистам, которые освещают акции протеста. Об этом, в частности, сообщают журналист Sobesednik.ru Надежда Гужева, корреспондент The Insider Аня Краснопёрова и ведущий «Дождя» Владимир Роменский. Гужевой и Роменскому пытались запретить появляться на акциях протеста, а Краснопёрову и вовсе стараются привлечь в качестве свидетеля, потому что она якобы «попала на камеры наблюдения в момент кражи».

Перед митингом оппозиции полиция обходит кафе в центре Москвы и просит выключить Wi-Fi. Об это пишет «Интерфакс». Подобное уже происходило на акциях протеста летом 2019 года. 23 января в центре также глушили связь, что затрудняет передачу видео и фотографий с места событий.

Сами акции уже проходят в ряде городов Дальнего Востока. Они сопровождаются массовыми задержаниями. Как передает «Медиазона», акции проходят в Петропавловске-Камчатском, во Владивостоке (там митингующих позднее выгнали на лед и начали преследовать по нему), в Хабаровске, в Иркутске, в Южно-Сахалинске, в Новосибирске, в Чите, в Томске, в Новокузнецке, в Барнауле, в Омске и в Якутске.

Во время митингов задерживают как участников, так и журналистов. По данным «ОВД-Инфо» уже задержаны 145 человек. Из них 76 в Владивостоке. На опубликованных видео протестов люди ведут себя мирно: ходят шествиями, собираются на площадях и водят хороводы.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире «России 1», что в столице вакцинацию от коронавируса прошли уже 300 тысяч человек и около 500 тысяч записались на неё.

Тем временем Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что в Соединенных Штатах уже распространены 50 миллионов доз вакцины — 30 миллионов человек уже привиты. Из них 24 миллиона получили пока лишь первую дозу, а остальные — и первую, и вторую.

Как пишет CNN, команду экс-президента США Дональда Трампа перед заседанием по импичменту покинули уже пять адвокатов. Двое из них считались основными защитниками Трампа. Процесс начнется 8 февраля.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».

Акции 31 января являются несогласованными. Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в них.