Фото: depositphotos

"Прогноз пессимистичный": Какие проблемы ждут школьников после дистанционного обучения
Фото: depositphotos

Сохранение зарплаты и предоставление гаджета: права работника на удаленке
Собянин и Путин // фото в статье: Global Look Press

Собянин дал старт: Делягин назвал дату "победы над коронавирусом" по всей России
"Дворец Путина" // Фото: скриншот с YouTube

Главная проблема президента: Галлямов рассказал, почему Путин может проиграть Навальному
В центре внимания
Фото и видео в статье: Надежда Гужева, Павел Зубов
Акция "Свободу Навальному" в Москве 31 января. Трансляция Sobesednik.ru
К журналистке Sobesednik.ru пришли сотрудники уголовного розыска
Приближенный к Путину миллиардер заявил, что владеет "дворцом" под Геленджиком

Новости дня

31 января, воскресенье

[14:44]Полицейский достал пистолет, людей кладут лицом в снег, задержана Юлия Навальная
[13:55]В Питере задержан Оксимирон, в столице – депутат Мосгордумы. Всего – 1009 человек
[13:05]В Волгограде протестующих хватают люди в гражданском и в масках, как в Беларуси
[12:34]500 задержанных, включая "возможных" участников акций. Пытались задержать члена СПЧ
[11:49]"Режим готов": Акции за Навального в Москве и Питере переносят из-за силовиков
[11:09]Центр Санкт-Петербурга закрыли, испугавшись митингов в поддержку Навального
[10:26]Акции протеста по всей России, задержания и вакцинация. Главное к 31 января

30 января, суббота

[21:00]Россияне рассказали, почему выбирают матчество вместо отчества
[18:16]Сумма в деле Навального об обналичивании может вырасти с 356 млн до 587 млн
[17:37]Семен Слепаков: "Буду висеть на площади, предварительно зараженный СПИДом"
[15:54]В Астрахани ректор "с болью в сердце" отчислил студентов, поддержавших Навального
[15:18]Главред "Медиазоны" задержан на прогулке с сыном
[14:03]10-20 тысяч за нападение на полицию: МВД проверяет объявление на "Авито"
[13:28]Погибшая в Петербурге 22-летняя девушка жаловалась на побои от бойфренда
[11:39]COVID-19 за сутки в РФ: 19 023 заболели, 24 502 выздоровели, 512 умерли
[11:23]Норвежский политик выдвинул на Нобелевскую премию мира движение Black Lives Matter
[09:59]Зачистки к 31 января и 12 жертв ДТП в Самаре. Новости к утру 30 января
[08:00]Врач с "черным поясом по COVID" объяснил, почему вакцинацию проводят в два этапа

29 января, пятница

[22:12]"Это какая-то истерика": Центр Москвы и станции метро закроют из-за акции за Навального
[21:41]Ремейк классики 80-х "Три мужчины и младенец" с Заком Эфроном нашел режиссера
[20:49]Insider: Показавший "дворец Путина" главред Mash работает в администрации президента
[20:07]Снятие блокады Ленинграда отметили залпами в честь Путина, Беглова и депутата от ЕР
[19:28]"Версия максимально плоха": "Россия 1" назвала дворец в Геленджике "апарт-отелем"
[18:44]Сторонников Навального преследуют, прокуроры грозят сроками, а МВД делает мемы
[17:42]"Макдональдс" впервые открыли в "Пятерочке"
[17:10]СК Беларуси сообщает о задержании Тимы Белорусских из-за наркотиков
[15:21]Депутат Госдумы: "Даже Волан-де-Морт не так страшен, как Навальный"
[14:32]Балерина и дочь Шувалова получает 2 млрд – больше глав "Газпрома" и Сбера
[12:40]"Недопустимое хамство": РКН требует снять запрет на российский гимн в YouTube
[12:23]В России со следующей недели меняются условия выдачи разрешения на автотюнинг
[11:54]Глава Минздрава Украины: Киев не будет регистрировать "Спутник V"
[10:58]"Все впереди": Евгений Малкин стал вторым по числу матчей за "Питтсбург"
[09:46]В Москве задержан мундеп Константин Янкаускас, вчера вечером у него прошел обыск
[09:15]Российские вузы перейдут на очный формат обучения 8 февраля
[08:25]Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского вошел в лонг-лист "Оскара"
[07:44]В Москве умер актер Василий Лановой: главное к утру 29 января

28 января, четверг

[21:59]Сокращение реальных доходов россиян в прошлом году составило 3,5%
[21:20]Блогер, прыгавший на машину ФСБ на Цветном бульваре, помещен под стражу
[21:03]"Не сможет съесть": Навальный сравнил ситуацию в России со сказкой "Тараканище"
[20:40]В мэрии Москвы заявили, что готовы привить от COVID-19 всех пенсионеров

Фото: depositphotos
Согревающий рецепт: Пьяный вишневый крамбл со сливочным сыром
Фото: depositphotos
Что делать при нападении таксиста-маньяка?
фото: Global Look Press
Потоп в квартире: что делать, куда обращаться, как возместить ущерб. Пошаговая инструкция
Фото: depositphotos
В пасте главное – правильно слить. Рецепт
Фото: depositphotos
Выжить при пожаре: памятка
Фото в статье: depositphotos
Запеканка с пастой, биточки из брокколи и судак с картофелем: топ ресторанных блюд для дома
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Дочь Путина" в Instagram Навального и расчлененка в Telegram Кадырова: главное в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Лосось под свеклой, пате из индейки и невероятный чатни: топ закусок от Александра Бельковича
Фильм «Тихий Дон», 1957 года
100 лет в обед: лжепосол Советской России и репарации для Германии
Где-то забрали, а где-то добавили... // фото: Global Look Press
Пенсии и маткапитал подрастут, богатых обдерут: 10 новых законов 2021 года
sobesednik logo

500 задержанных, включая "возможных" участников акций. Пытались задержать члена СПЧ

Политика
12:34, 31 января 2021

500 задержанных, включая "возможных" участников акций. Пытались задержать члена СПЧ
Задержание Николая Сванидзе // Скриншот из видео VTimes
Задержание Николая Сванидзе // Скриншот из видео VTimes

«ОВД-Инфо» сообщает, что по всей России на акциях протеста в поддержку Алексея Навального уже задержаны как минимум 519 человек. В основном речь пока идет про Дальний Восток и Сибирь, где митинги уже начались. Хотя задержания проходили и в Москве, ещё до начала митинга, при том, что он был перенесен в другое место.

Как пишет ТАСС, в центре Москвы полиция задерживает «возможных» участников акции: «Полицейские возле станций метро "Чистые пруды" и "Трубная" выборочно задерживают молодых подозрительных людей в капюшонах, преимущественно одетых в спортивные костюмы». Изначально акция должна была пройти на Лубянке, но потом её перенесли на «Сухаревскую» и «Красные ворота» — почему предполагаемых участников задерживают на «Трубной» и «Чистых прудах», непонятно.

В Москве также был задержан член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе, но его тут же отпустили, пишет The Insider.

На «Сухаревской» также начались задержания. Автобусы Росгвардии также замечены на «Красных воротах». Позднее эти станции полностью закрыли. 

Теги: #Навальный #Москва

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Задержание Николая Сванидзе // Скриншот из видео VTimes

Политика

500 задержанных, включая "возможных" участников акций. Пытались задержать члена СПЧ
Фото: Андрей Струнин // Sobesednik.ru

Политика

"Режим готов": Акции за Навального в Москве и Питере переносят из-за силовиков
Фото: Андрей Струнин // Sobesednik.ru

Политика

Акции протеста по всей России, задержания и вакцинация. Главное к 31 января
Политика
"Голубая кровь" и "благополучие" Дмитрия Пескова и Татьяны Навки
СМИ: Кремль "нашел" владельцев "дворца Путина" под Геленджиком
СМИ раскрыли, как ситуация с Навальным отразилась на настроениях в Кремле
"Не понимаете вы русских людей": Галкин ответил Слепакову на критику защитников Навального
Общество
100 лет в обед: 40 млн голодающих и рождение главного киноаристократа в СССР
Россиян избавят от масок: Гращенков назвал детали и сроки победы над COVID-19 в России
"Тебя надо в дурку или изнасиловать": История одного трансгендера
Закрытые спа-центры, пустынные улицы: Стоит ли сейчас лететь в Турцию?
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Не успели силовики толком продемонстрировать 1937 год хозяину «сталинской» шаурмичной в Москве, как все тот же неспокойный год пришел на ВДНХ. Точнее, его туда занес «Росатом», который затеял историческую выставку в павильоне атомной энергии, для чего объявил тендер на манекены деятелей, работавших над советским атомным проектом. В том числе и наркома Берии

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

И не так уж важно, сколько народу выйдет в следующий раз. Важно, что те, кто сидит дома, те, кто смотрит телевизор, те, кто обеспечил фильму Навального 90 миллионов просмотров, не верят этой власти, боятся ее, не любят ее и не пойдут ее защищать даже на проплаченный митинг

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Кажется, самым лучшим вариантом было бы вернуть невыгодный турнир обратно в Белоруссию. Хоть в качестве репарации. Тем более что в стране вроде бы нет коронавируса. «Шкоду» в качестве спонсора заменил бы БЕЛАЗ, а крем для увлажнения кожи, например, солигорский завод «Беларуськалий»

Культура и ТВ
"Разбойников" Никулина и Евстигнеева забросали макаронами
"Никто кинотеатры в прачечные не переделает"
"Хочу уйти со сцены": Лановой перед смертью сделал сенсационное признание
"Василий был умница": Талызина отреагировала на смерть Ланового
Шоу-бизнес
Сила – в венах: Михаил Муромов не ходит к врачам 50 лет и считает себя преемником Джуны
5 женихов для Бузовой: кто из звезд подходит ей больше всего
Плетки и наручники – любимые игрушки! Алена Кравец решила стать королевой интима
"Все доказательства есть": Экс-жена Гогунского заявила, что актер забыл про дочь

Здоровье
Чем лечить кошку, если у нее COVID-19?
Ученые: лишний вес ускоряет старческое слабоумие
Перед выпиской лекарств пациентам нужен анализ ДНК
Прививка на выбор: какая вакцина от коронавируса лучше
Туризм
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
Авто
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Фото в статье: Андрей Струнин, книга «Горбачев в жизни»
Дмитрий Быков: Михаил Горбачев – правитель с человеческим лицом
Марко Милошевич // фото в статье: Global Look Press, соцсети
Милошевич стал россиянином: сбежавший сын экс-президента Югославии живет на Рублевке
Фото: depositphotos
Плагиаторы в мантиях: судья по делу Навального славится копипастом показаний
Федор Красавин // фото в статье: НПЦ "Холокост"
Реабилитирован посмертно: история генерала Красавина – освободителя Освенцима
Фото и видео в статье: Павел Зубов
Юрий Стоянов представил первый альбом своих песен под гитару: видео
Роза Рымбаева // фото в статье: Instagram
Роза Рымбаева:
Чай с президентом Казахстана я не пью
Рамиль Шамсутдинов // фото в статье: стоп-кадр с YouTube
Валентина Мельникова:
Срок Шамсутдинову – это сигнал. Теперь офицеры могут творить что хотят
Мария Максакова // Фото в статье: Global Look Press
Мария Максакова:
Преступники хотели, чтобы я погибла вместе с мужем!
Обложка журнала The Economist
Леонид Радзиховский:
У Кремля против Навального остался лишь один аргумент
Фото: стоп-кадр с YouTube
Режиссёр Виталий Манский:
Фильм Навального общество взбудоражил, а может, и взорвал 
фото: Global Look Press
"Оля станет хорошей мамой!": Сын Сафронова отдает свое семя Бузовой
Ольга Бузова//фото: Global Look Press
"Дава – слабак": новый любовник Бузовой богат и уверен в себе
Алексей Панин // Фото: Instagram
"Плюну в рожу!": потерявший мать Панин разругался со звездами шоу-бизнеса
Юлия Началова // Фото: Global Look Press
"Полный шок": дочь Юлии Началовой хотят лишить наследства матери
Фото: Global Look Press; в статье: Instagram
Какой стыд: мама Давы грязно выругалась в адрес "пьяной" Бузовой
Фото в статье: соцсети
Халат из рыбьей кожи
Андрей Кикоть // Фото: стоп-кадр с YouTube
Андрей Кикоть оказался в центре скандала
Фото: соцсети
Женщин прикрыли грудью
Фото: Global Look Press
Вы представляете состояние Путина? Мальгин о последствиях расследования Навального
Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат // скриншот YouTube
Жертва "Системы"
^