500 задержанных, включая "возможных" участников акций. Пытались задержать члена СПЧ

«ОВД-Инфо» сообщает, что по всей России на акциях протеста в поддержку Алексея Навального уже задержаны как минимум 519 человек. В основном речь пока идет про Дальний Восток и Сибирь, где митинги уже начались. Хотя задержания проходили и в Москве, ещё до начала митинга, при том, что он был перенесен в другое место.

Как пишет ТАСС, в центре Москвы полиция задерживает «возможных» участников акции: «Полицейские возле станций метро "Чистые пруды" и "Трубная" выборочно задерживают молодых подозрительных людей в капюшонах, преимущественно одетых в спортивные костюмы». Изначально акция должна была пройти на Лубянке, но потом её перенесли на «Сухаревскую» и «Красные ворота» — почему предполагаемых участников задерживают на «Трубной» и «Чистых прудах», непонятно.

В Москве также был задержан член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе, но его тут же отпустили, пишет The Insider.

ОМОН задержал Николая Сванидзе



Видео: Екатерина Гробман / VTimes pic.twitter.com/8sIBz0jzzl — VTimes (@VTimesMedia) January 31, 2021

На «Сухаревской» также начались задержания. Автобусы Росгвардии также замечены на «Красных воротах». Позднее эти станции полностью закрыли.