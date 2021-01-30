Сумма в деле Навального об обналичивании может вырасти с 356 млн до 587 млн

Доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС Сергей Карнаухов в комментарии RT заявил, что всем причастным к делу об обналичивании средств через ФБК* Алексея Навального стоит готовиться к новым допросам и обвинениям.

Размер хищений в деле Алексея Навального и ФБК об отмывании миллиарда рублей может вырасти с 356 миллионов до 587 миллионов рублей. Это может быть связано с учетом поступлений в криптовалюте.

Дело было возбуждено Следственным комитетом в 2019 году. Предполагается, что за три года оппозиционный политик с соратниками потратил сотни миллионов «на личные цели».

«Если докажут причастность, им будет предъявлено дополнительное обвинение. Тем, кто находится за рубежом, могут предъявить заочное обвинение и начать их розыск по каналам Интерпола», — заявил Карнаухов.

Также ученый предупредил, что из-за ареста руководства ФБК деятельность фонда может быть парализована, хотя в июле Навальный сообщал о его ликвидации.

* Фонд борьбы с коррупцией признан Минюстом организацией, исполняющей функции иностранного агента.