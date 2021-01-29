Сторонников Навального преследуют, прокуроры грозят сроками, а МВД делает мемы

Следственный комитет РФ сообщил, что политтехнолог Алексея Навального Леонид Волков, который также курирует работу региональных штабов политика, объявлен в розыск. Ему предъявлены обвинения в вовлечении несовершеннолетних в протестные акции. Волков находится не в России.

Тем временем главу Московского штаба Навального Олега Степанова суд отправил под домашний арест по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, того же обвинение требует для соратницы Навального Любови Соболь, Марины Алехиной из Pussy Riot, главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой (её поддерживает Навальный), и брата политика Олега Навального.

«Менты даже заставили давать показания парня, который находился на самоизоляции! Он знал, что болен, но официальная страница Навального в инстаграме победила его мозг и он пошёл на митинг»,

— комментирует процесс адвокат Любови Соболь Владимир Воронин.

Генеральная прокуратура при этом уже озаботилась протестной акцией, которая запланирована оппозицией на 31 января*. Хотя анонсированная как мирная прогулка акция еще не началась, Генпрокуратура уже заявила, что к ней намерены применять уголовную статью (ст. 212 УК РФ) о массовых беспорядках. Это будет касаться любых силовых провокаций, передает «Интерфакс».

Тем же угрожают оппозиции и в полиции. Аккаунт МВД России в Twitter опубликовал предупреждения о возможных уголовных последствиях при участии в митингах, которые не были одобрены администрацией населенного пункта. Ради того, чтобы донести свою мысль, в МВД посчитали нужным даже сделать мем с сильной и слабой собаками:

Автор: МВД Росии

*Митинг 31 января не согласован с властями. Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в акции.