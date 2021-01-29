СМИ раскрыли, как ситуация с Навальным отразилась на настроениях в Кремле

Если судить по официальной реакции российских властей на акцию поддержки оппозиционера Алексея Навального, которая прошла во многих городах России 23 января, можно прийти к выводу, что в Кремле произошедшее вообще не заметили. Впрочем, после этого можно спуститься на землю, осмотреться вокруг, пересмотреть кадры «избирательных» задержаний участников акции силовиками, чтобы не осталось сомнений в очевидном: в Кремле произошедшее заметили еще до того, как это произошло.

В противном случае, как «упаковать» в представляемую властями картину незначительности процесса информацию о тысячах задержанных? Как совместить слова главы пресс-службы российского президента Дмитрия Пескова про «вышло мало людей» и «россияне поддерживают Путина», с лавиной обысков у активистов и представителей штабов Навального? Впрочем, эти вопросы сегодня не задаются по одной простой причине – они давно перешли в плоскость риторических.

Что же касается реальной реакции российских властей на сложившуюся ситуацию, то узнать о ней детально вряд ли можно привычными способами, остается уповать лишь на СМИ, оперирующие данными от близких к властям источников. К примеру, как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на подобные источники, в Кремле происходящим обеспокоены и даже пытаются найти способы для дальнейшей стабилизации ситуации.

«Российские власти всерьез обеспокоены масштабом протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а потому ищут способы, которые помогли бы успокоить людей, тем более что их недовольство на фоне коронавирусных ограничений и продолжающегося падения доходов с уровнем жизни обостряется», – пишет агентство со ссылкой на три неназванных источника, близких к российскому правительству.

Кроме того, авторы публикации отмечают, что ситуация с Алексеем Навальным попутно усугубила напряженность в российской политической элите. Один из собеседников Bloomberg, близких к Администрации президента России, уверен, что властям необходимо принимать меры, направленные на снижение социальной напряженности в обществе. По утверждению другого чиновника, во власти существует определенное давление в пользу более жесткой линии, что может только усилить недовольство населения.

«Опросы, проведенные по заказу Кремля, свидетельствуют о растущем признании Алексея Навального и его поддержке в обществе, особенно это касается молодежи», – добавляют авторы материала, ссылаясь на еще один источник, ознакомившийся с результатами этих якобы имевших место социологических исследований