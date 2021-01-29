Insider: Показавший "дворец Путина" главред Mash работает в администрации президента

Главный редактор Mash Максим Иксанов, который также является его директором и совладелецем оказался первым, кого пустили снять изнутри «дворец Путина» в Геленджике. Побывав там он продемонстрировал, что в здании идет ремонт и убранств, которые изображал с помощью графики Алексей Навальный, там нет (хотя это как раз подтверждало версию Навального).

Как Иксанова пустили во дворец, он не сказал, но это становится понятно из публикации The Insider, который сообщает, что выдающий себя за журналиста Иксанов на самом деле работает в администрации президента, причем выяснить это удалось благодаря новшествам московской мэрии. Insider ссылается на слитую в интернет базу данных цифровых пропусков, которые Собянин обязал получать для передвижения по городу весной прошлого года. В документе говорится, что пропуск для Иксанова затребовала именно администрация президента.

Комментировать эту информацию журналистам издания Иксанов не стал.

Также Insider пишет, что главред Mash владеет Porsche Cayenne за почти семь миллионов рублей, а его отец Тахир Иксанов по данным из Росрееста является собственником 138-метровой квартиры в «Доме управления делами президента» по адресу Трехгорный вал, 12. Там же квартиры принадлежат вице-спикеру Госдумы Алексе. Гордееву и родственникам премьер-министра Михаила Мишустина и экс-министра обороны, экс-главы АП и нынешнего представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.