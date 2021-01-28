В Москве КПРФ отказали в представительстве в трети территориальных избиркомов

Перед выборами в Госдуму Мосгоризбирком отказывает КПРФ в регистрации членов территориальных избиратель комиссий с правом решающего голоса в 36 из 128 ТИКов. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источники в партии и члена Мосгоризбиркома Людмилу Синельщикову.

«Вчера было заседание рабочей группы, и по её рекомендация [определены] 36 ТИК, куда представители КПРФ заведомо не будут включены. Заседание комиссии и решение будут сегодня», — подтвердила изданию г-жа Синельщикова.

Секретарь горкома КПРФ Николай Волков объясняет, что обычно партия представлена почти во всех ТИКах, а это решение МГИК создает беспрецедентную ситуацию. Он уверен, что таким образом власти притесняют их перед выборами в Госдуму, которые пройдут этой осенью.

В декабре МГИК уже заявлял о намерении отказаться от регистрации членов избиркомов от КПРФ из-за нарушения формальных требований, однако тогда партия пригрозила вывести сторонников на улицы и им разрешили исправить неточности. Пока причины нового отказа не называются.

Волков заявил, что это решение принято в интересах правящей партии «Единая Россия» и МГИК интерпретирует законодательство в соответствии с предпочтениями ЕР. «После протестов 2011 года избирательная система в Москве работала намного лучше, но на голосовании по Конституции [летом 2019 года] вернулась на уровень беспредела, который был до этого. Если они пошли на то, чтобы не допустить наших представителей — это значит, что они боятся, что не хватит махинаций с трёхдневным и электронным голосованием», — объясняет он.