Бизнесмен провел массовую несогласованную акцию сотрудников в поддержку Путина

Екатеринбургская компания «Сима-ленд» записала ролик, на котором внутри здания проводится массовое мероприятие в поддержку президента РФ Владимира Путина. На видео сотни людей в одинаковых костюмах с элементами милитаризма синхронно поют песню «Нас бьют, мы летаем».

Акция носила политический характер, социальную дистанцию никто из участников митинга не соблюдал, акция не могла быть согласована с городскими властями из-за эпидемии коронавируса. В конце ролика участники, которые по совместительству являются сотрудниками компании, кричат «Владимир Владимирович [Путин], мы с Вами!»

Владелец фирмы Андрей Симановский в комментарии порталу E1 заявил, что с митингами в поддержку главного соперника Владимира Путина Алексея Навального это видео никак не связано.