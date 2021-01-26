В России начался новый политический сезон: Шульман рассказала о "кульминационной точке 2021 года"

Протесты в России, которые начались 23 января, могут получить как положительную, так и отрицательную динамику – все зависит от внутренних настроений граждан, которые должны увидеть хотя бы незначительный результат своих действий. В любом случае, кульминацией политического сезона в 2021 году в России станут сентябрьские выборы в федеральный парламент, которые могут сопровождаться самыми разными событиями. Таким мнением в интервью RTVI поделилась политолог Екатерина Шульман.

Она отметила, что новый 2021 год будет отличаться от предыдущего, потому что на него не будет «довлеть пандемия и различные карантинные ограничения».

«Какими будут анонсированные новые протесты? Прогнозирование – дело неблагодарное, однако можно сказать, что в России начался новый политический сезон, новый политический год. Он будет не похож на 2020 год: он в гораздо меньшей степени будет зависеть от коронавируса и разных карантинных ограничений. Он, видимо, будет более публичным и более активным.

Кульминационная точка 2021 года – сентябрьские выборы в федеральный парламент и все то, что будет происходить вокруг этого: регистрация кандидатов, отказы в регистрации кандидатов, протесты против этих отказов, протестное голосование, объявление результатов, возможные протесты против этих результатов. Это главное, что будет происходить в течение 2021 года.

Будут ли следующие протесты большими по численности, я гадать не буду. Обычно протесты по численности идут на спад, но если у людей появляется ощущение, что «нужно еще немного додавить», то тогда динамика будет положительной», – заявила Екатерина Шульман.