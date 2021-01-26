У политактивиста в Питере провели обыск из-за плаката, оскорбляющего полицию

Утром 26 января в квартире петербургского активиста движения «Агит Россия» Павла Иванкина прошли обыски по делу об оскорблении органов власти, пишет Activatica.

Иванкин в Facebook опубликовал фотографии состояния квартиры после обыска.

Разбирательство началось по причине выхода Иванкина на пикет с плакатом, где он сравнивает сотрудников силовых ведомств с экскрементами.

Активист уже трижды подвергался обыскам в квартире, его неоднократно штрафовали, задерживали и арестовывали по административным делам. 17 января он был снят с авиарейса в аэропорту «Пулково», когда собирался лететь встречать Алексея Навального в Москве.

На своей странице в Facebook Павел Иванкин предупреждает единомышленников, что дела по инкриминируемой ему статье «станут резиновыми».

«Туда будут добавлять любое количество фигурантов, в качестве подозреваемых или свидетелей, – пишет он. – Не все знают, но и к свидетелям по уголовному делу силовики могут прийти с обыском. Это значит, что к ЛЮБОМУ интересующему их активисту они придут с обыском, просто предполагая, что вы можете обладать нужной информацией по данному делу, чтобы изъять у вас все девайсы, флешки, банковские карты и симки».