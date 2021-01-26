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Госдума рукоплескала рассказу единоросса, как хорошо на митинге работали силовики

Политика
15:05, 26 января 2021

Госдума рукоплескала рассказу единоросса, как хорошо на митинге работали силовики

В ходе своего выступления в Госдуме замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выступил с хвалебной речью о работе сотрудников силовых органов на акции протеста в поддержку политика Алексея Навального. Слова о том, какие они «очень достойные граждане нашей страны», депутаты восприняли ликованием — зал разразился аплодисментами.

«За редким исключением эти люди — очень достойные граждане нашей страны — действовали профессионально, мужественно, умело, с достоинством и честью, защищая безопасность людей, защищая законность и независимость нашей родины. Я уверен, что парламент обязан поблагодарить их», — заявил Исаев, отметив, что силовики действовали «умело и разумно». 

Кроме того, Исаев поведал о цветной революции, которую в России пытаются организовать страны Запада — «первый акт этой драмы», по его словам, как раз и происходил 23 января. Далее единоросс выступил с тирадой, подражая риторике президента Путина: «Им [организаторам — ред.] плевать на детей, которых они вытаскивали на митинг, эксплуатируя то, что дети уже долго сидят дома, что они соскучились по движухе. Организаторам нужны были жертвы». 

Протестующих депутат счел «боевиками», которые «выстраивались в боевые колонны» и нападали на правоохранителей. Он также отметил, что на совести организаторов митингов будут «мучительные смерти» граждан от коронавируса, которым они заразятся в ходе акций.

Теги: #Госдума #Навальный #"Единая Россия"

Рубрика: Политика

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