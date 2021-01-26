Главная проблема президента: Галлямов рассказал, почему Путин может проиграть Навальному

Комментарии президента России Владимира Путина на тему «дворца в Геленджике» о том, что «дворец ему не принадлежит», не выглядят убедительными, потому что в фильме-расследовании Навального нигде не утверждается о юридической принадлежности объекта главе государства или его родственникам. Главная проблема президента в данном вопросе заключается в том, что он ориентируется на лояльных людей, в то время как главная борьба между Навальным и Путиным идет совершенно в другом направлении – борьба за колеблющийся электорат. Путин упускает это из вида, тем самым совершая свою главную ошибку. Об этом в интервью изданию «Настоящее время» [признано Минюстом иностранным агентом] рассказал политолог Аббас Галлямов.

Он отметил, что Кремль пока проигрывает гонку за колеблющихся людей, которые все больше и больше начинают симпатизировать оппозиции.

«Слова Путина мне не показались убедительными, ведь, по сути, он опровергал то, что Навальный в своем фильме и не утверждал. Главный месседж Путина заключался в том, что ни на него, ни на его родственников эта недвижимость не оформлена, но, повторюсь, Навальный этого не утверждал. Ответ Владимира Путина сработает на людей лояльных, которые априори за него.

Главная проблема Путина заключается в том, что он работает с лояльным электоратом. Помимо них, есть две трети других: одна треть оппозиционно настроенных людей, и одна треть колеблющихся. Судя по количеству просмотров на Youtube, ролик посмотрели не только противники Путина, но и те самые колеблющиеся. После просмотра фильма они примерно знают, о чем речь, они понимают, что Путин опровергает не то, что утверждал Навальный, и они не удовлетворятся ответом президента.

Собственно, сейчас как раз и идет борьба за колеблющихся людей: кто эту гонку выиграет, тот в итоге и одержит победу. Колеблющийся электорат все больше дрейфует в сторону оппозиции: они, например, начинают отказываться видеть «руку Запада» в российских протестах», – отметил Аббас Галлямов.