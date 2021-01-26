Арестованный на 28 дней участник митинга в Москве объявил голодовку

Активист Константин Фокин, задержанный на акции 23 января и приговоренный к 28 суткам ареста, объявил голодовку в спецприемнике №1. Об этом пишет Activatica со ссылкой на Facebook московского участника митинга.

Соответствующее заявление Фокин направил на имя начальника спецприемника. В документе под заголовком «Уведомление о голодовке» активист раскритиковал действия силовых ведомств по арестам и штрафам митингующим.

«Такая практика противоречит Конституции РФ и интересам нормального, демократического развития России», — написал он.

Окончить голодовку он пообещал при выполнении следующих требований: прекратить все дела, возбужденные по мирному протесту от 23 января, а также удалить статью 212.1 из УК РФ. Речь о статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов.