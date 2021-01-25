Прокуратура не видит проблем в судебных заседаниях в отделениях полиции

Прокуратура города Химки ответила на многочисленные жалобы представителей Алексея Навального на судебное заседание в отделении полиции. Никаких нарушений там ожидаем не нашли. Документ в своем Twitter опубликовал адвокат Навального Вадим Кобзев.

По мнению замглавы городской прокуратуры Е. А. Колоскова, проведение суда в полицейском участке «не свидетельствует об умалении независимости суда». Более того, он настаивает, что все нормы закона были соблюдены: к примеру, адвокаты жаловались, что у них нет возможности провести приватную беседу с подзащитным, потому что в помещении всегда стоят полицейские с включенными видеорегистраторами — г-н Колосков отвечает, что эта претензия «не состоятельна, поскольку носит субъективный характер и объективно ничем не подтверждена». Само же нахождение полицейских в помещении он объясняет тем, что на тот момент Навальный имел статус «задержанного».

В ответ на то, что защиту не уведомили в предусмотренные законом сроки г-н Колосков отвечает обратным: «Участники процесса приняли непосредственное участие в судебном заседании, что свидетельствует о том, что они были уведомлены о его проведении». Напомним, что адвокатов не пускали в отделение к Навальному, а когда пустили, вручили уведомление о проведении суда за одну минуту до его начала.

Принцип гласности по мнению представителя прокуратуры также не был нарушен, потому что журналистов не пускали из-за отсутствия возможности пустить в зал всех желающих. Отметим, что в зале было место, а сам Навальный требовал пустить хотя бы двух журналистов — от «Медиазоны» и «Дождя», которые стояли около забора.