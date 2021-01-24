"А нам все равно!" Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков

Прошедшую неделю смело можно назвать неделей запугивания — граждан России в течение пяти рабочих дней пытались сломить сначала показательным задержанием Навального и не менее показательным разгоном тех, кто встречал его во «Внуково», беспредельным в своем презрении к нормам написанного ими же самими УПК арестом, который к тому же ещё и обставили так, чтобы никакого суда это даже близко не напоминало: судью доставили в УВД (причем в актовый зал — ведь это же представление), где оппозиционера посадили под портрет Ягоды (пока Росатом ставил памятники Берии), а адвокатов об этом обо всем уведомили за 1 минуту до начал «процесса», — затем пришли за всеми, кто связан с Навальным — от координаторов штабов до журналистов, вручая им предостережения или задерживая, — а параллельно все от администраций детских садов до мэра Москвы и высоких генералов всяких разных силовых ведомств обещали нещадно месить всех, кто посмеет в субботу выйти на митинг,

на какой-то момент, стыдно признавать, даже казалось, что акция не будет слишком многочисленной, не было ощущения какого-то перелома (да, Навального посадили, а когда Навального не сажали?), но, видимо, непонятный нам TikTok и 70 млн просмотров видео о «дворце Путина» за 100 миллиардную взятку — это невольно подтвердила компания-подрядчик, но даже если бы не подтвердила, давайте на чистоту, разве может такое поместье принадлежать кому-то ещё — всё это сделало свое дело и на акции по всей вышли десятки, а может и сотни тысяч человек, причем для многих из них это стало первой протестной акцией в жизни, хотя несовершеннолетних, вокруг которых пропаганда развернула кампанию истерии, было не так уж много (и никакие сторонники Навального их на акции не призывали, по крайней мере свидетельств этому нет) — люди были самые разные от мала до велика, и выходили они по самым разным поводам: за базовые свободы, за Навального, против дворцов

— до субботы создавалось (может искусственно) такое (исключительно субъективное) впечатление, что это будто бы какой-то решающий митинг в истории России (та самая «финальная битва между добром и нейтралитетом») и если на него люди не придут, то всё — дальше ничего не будет

Многим россиянам, конечно, очень тяжело признать, что своей "аполитичностью", "взвешенностью" и "нахождением над схваткой" они привели свою страну к нынешней катастрофе. — Кирилл Мартынов (@kmartynov) January 22, 2021

во многом акция за Навального, созвучно с его призывом «не бояться», напоминала песню про зайцев из «Бриллиантовой руки»: СК заводит уголовные дела, хотя не забыты ещё старые по московским протестам 2019 года, столичные власти перекладывают плитку, руководство страны всем демонстрирует, что им до этого дела нет, студентов запугивают, а школьников не пускают, лидеров протеста сажают на сутки, а протестующие весело поют (ну почти):

«А нам всё равно,

А нам всё равно,

Пусть боимся мы волка и сову.

Дело есть у нас —

В самый жуткий час

Мы волшебную

Косим трын-траву»,

в ответ ОМОНовцы машут дубинками, избивают женщин и мужчин, по России бьют рекорды задержанных (по последним данным 3592 человека),

This elderlies woman who was just passing by and asked "why are you tackling him" is now in hospital in with seriousl concussion. pic.twitter.com/KVNAr7lWH2 — Christo Grozev (@christogrozev) January 23, 2021

а протестующие бросают в космонавтов снежки, водят хороводы и продолжают:

«А нам всё равно,

А нам всё равно,

Твёрдо верим мы

В древнюю молву.

Храбрым станет тот,

Кто три раза в год

В самый жуткий час

Косит трын-траву»,

и как же иронично в этом свете выглядит то, что именно ступени никулинского цирка на Цветном стали последним оплотом митингующих… но это всё слова, а есть, конечно, и куда более конкретные причины, почему выходят в своем большинстве молодые (чаще всего до 40-45 лет) люди, и напомнил нам о них тот самый Владимир Путин (против которого и выходят), внесший в ГД законопроект, по которому высокие чиновники могут работать не только до 70 лет, но и после, если этого захочет Путин (друзья ведь стареют вместе с лидером), — в чистом виде геронтократия, прекрасно вписывающаяся в канву уже и без того отсутствующих социальных лифтов, — с другой же стороны какие-то питерские прокуроры отсматривают в суде любимые многими подростками аниме, чтобы запретить их (конечно же, ради самих подростков, а вы как думали),

и куда после этого идти молодежи, если не на улицы — неужели голосовать за гибрид некогда демократических справедливороссов с Прилепиным, который уже дважды обманул с обещаниями выйти и показать митингующим кузькину мать (1, 2); а может за Жириновского, заливающего с трибун о «предательстве» отравленного в РФ Навального, вернувшегося, несмотря на это, чтобы сесть; или за коммунистов, которые, как выяснилось, голосуют в Госдуме не только из комы, но и со смертного одра; или за «Единую Россию», депутат от которой открыто заявляет, что думать в этой жизни нужно не о стране и её будущем, а о собственной шкуре, да и от власти ничего хорошего ждать не нужно — всё это под соусом «а вы добейтесь» говорит не кто-то, а Сергей Боярский, широко известный лишь как автор репрессивных законов, но в первую очередь, конечно, как сын Михаила Боярского

— вот и остается только улица, только Навальный как новый Путин, который поднимет страну с колен, или, если отказаться от устаревшего клеше и использовать более распространенный в последнее время его заменитель, — построит «прекрасную Россию будущего».