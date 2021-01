"А нам все равно!" Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков

Прошедшую неделю смело можно назвать неделей запугивания — граждан России в течение пяти рабочих дней пытались сломить сначала показательным задержанием Навального и не менее показательным разгоном тех, кто встречал его во «Внуково», беспредельным в своем презрении к нормам написанного ими же самими УПК арестом, который к тому же ещё и обставили так, чтобы никакого суда это даже близко не напоминало: судью доставили в УВД (причем в актовый зал — ведь это же представление), где оппозиционера посадили под портрет Ягоды (пока Росатом ставил памятники Берии), а адвокатов об этом обо всем уведомили за 1 минуту до начал «процесса», — затем пришли за всеми, кто связан с Навальным — от координаторов штабов до журналистов, вручая им предостережения или задерживая, — а параллельно все от администраций детских садов до мэра Москвы и высоких генералов всяких разных силовых ведомств обещали нещадно месить всех, кто посмеет в субботу выйти на митинг,

на какой-то момент, стыдно признавать, даже казалось, что акция не будет слишком многочисленной, не было ощущения какого-то перелома (да, Навального посадили, а когда Навального не сажали?), но, видимо, непонятный нам TikTok и 70 млн просмотров видео о «дворце Путина» за 100 миллиардную взятку — это невольно подтвердила компания-подрядчик, но даже если бы не подтвердила, давайте на чистоту, разве может такое поместье принадлежать кому-то ещё — всё это сделало свое дело и на акции по всей вышли десятки, а может и сотни тысяч человек, причем для многих из них это стало первой протестной акцией в жизни, хотя несовершеннолетних, вокруг которых пропаганда развернула кампанию истерии, было не так уж много (и никакие сторонники Навального их на акции не призывали, по крайней мере свидетельств этому нет) — люди были самые разные от мала до велика, и выходили они по самым разным поводам: за базовые свободы, за Навального, против дворцов

во многом акция за Навального, созвучно с его призывом «не бояться», напоминала песню про зайцев из «Бриллиантовой руки»: СК заводит уголовные дела, хотя не забыты ещё старые по московским протестам 2019 года, столичные власти перекладывают плитку, руководство страны всем демонстрирует, что им до этого дела нет, студентов запугивают, а школьников не пускают, лидеров протеста сажают на сутки, а протестующие весело поют (ну почти):

«А нам всё равно,

А нам всё равно,

Пусть боимся мы волка и сову.

Дело есть у нас —

В самый жуткий час

Мы волшебную

Косим трын-траву»,

в ответ ОМОНовцы машут дубинками, избивают женщин и мужчин, по России бьют рекорды задержанных (по последним данным 3592 человека),

This elderlies woman who was just passing by and asked "why are you tackling him" is now in hospital in with seriousl concussion. pic.twitter.com/KVNAr7lWH2