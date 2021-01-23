Во Владивостоке протестующие оказывают сопротивление, а в Улан-Удэ танцуют ехор

Против участников митинга во Владивостоке выпустили ОМОН, пишет «ОВД-Инфо», прикрепляя видео набега силовиков на толпу демонстрантов. Граждан начали задерживать. Некоторых валят на асфальт.

На видеозаписях портала Vl.ru видно, как демонстранты отбивают задержанного от полицейских с криками «Позор».

«Тайга.инфо» сообщает, что уже около полутора тысяч человек собрались на акции в Новосибирске. Собравшиеся скандируют «Уходи» и поют гимн России. Также есть видео с шествия в Новосибирске, где участники акции скандируют «Путин – вор!»

В Улан-Удэ протестующие исполняют национальный танец ехор и при этом скандируют лозунг «Свободу!»

Счетчик «ОВД-Инфо» показывает пока только 125 задержанных по всей России в связи с акцией 23 января. Но только во Владивостоке оппозиция сообщает о более 50 задержанных.