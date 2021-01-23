В Омске от задержанных на митинге требуют согласия на заочный суд

Штаб Навального в Омске через телеграм-канал сообщает, что задержанным на митинге в поддержку политика выдают клочки бумаги с заглавием «Расписка».

В бумаге подтверждается согласие задержанного по административному делу на вынесение ему заочного судебного решения.

«Когда судов на пеньках недостаточно, в дело вступают виртуальные», — иронизируют в штабе.

Юристы сообщества призывают не подписывать этот «документ» и связаться со штабом, чтобы получить консультацию специалиста.

23 января в России проходят несанкционированные властями акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Согласно счетчику «ОВД-Инфо», на акциях в разных городах задержано не менее 369 человек.