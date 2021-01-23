В Екатеринбурге уличный художник Тимофей Радя задержан ОМОНом

В Екатеринбурге ОМОН начал задерживать участников акции протеста возле Драмтеатра. Сначала был задержан мужчина с плакатом, а когда толпа начала кричать «Позор», задержали еще нескольких человек, в числе которых оказался уличный художник Тимофей Радя.

22 января он опубликовал в соцсетях новую работу со строчками из песни группы I.F.K. «Письмо президенту»: «Что мы будем делать завтра, если сегодня некому верить». «Зачем строить красивый дом, когда вокруг растёт Гулаг? Я не могу не думать об этом, не могу оставаться в стороне», – написал художник в Instagram.

ЕАН пишет, что сейчас акция переросла в противостояние с силовиками. Митингующие пытаются закидать их снежками. Росгвардейцы приготовили дубинки и щиты. У некоторых наблюдается при себе оружие для стрельбы резиновыми пулями.

По оценке журналистов, в колонне демонстрантов около 4-5 тысяч человек. При этом в Екатеринбурге сегодня очень холодно — 28 градусов ниже нуля.