Начались задержания митингующих в Петербурге и Москве

Судя по трансляции «ОВД-Инфо», начались задержания в Москве и Санкт-Петербурге. В Северной столице в том числе задержан журналист «Медиазоны».

В Москве не менее пяти сотрудников полиции задержали 17-летнюю девушку. Также известно о задержании гражданина, раздававшего памятки от «ОВД-Инфо».

Твиттер-аккаунт издания «Важные истории» делится наблюдением, что особенно активно в столице на месте проведения митинга проверяют документы у тех, кто молодо выглядит.

Крупный митинг собрался в городе Перми. По разным данным, на него вышло от трех до 10 тысяч человек. Твиттер-аккаунт «Новой газеты» сообщает, что это самая крупная акция за последние годы в областной столице.

В Красноярске задержанных волокут по брусчатке.

К ростовскому координатору штаба Навального Сергею Гривко пришли с обыском в связи с делом о призывах к массовым беспорядкам.

Со ссылкой на «КушТау on-line» «ОВД-Инфо» публикует видео, на котором силовики избивают митингующих в Оренбурге под крики «Позор!»

В Казани закрыли станцию метро «Площадь Тукая».