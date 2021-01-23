Дудь во Владивостоке, ОМОН в Хабаровске и обращение Лолиты. Дайджест протеста к утру

Певица Лолита Милявская опубликовала в YouTube видео, где перечисляет новости, которые за последнее время расстроили ее, и обратилась в связи с этим к властям.

Заключила она обращение месседжем: «Времени гулять по улице не было, но, проезжая по центру Москвы, увидела, [что] тротуары не чищены. Очень скользко, люди падают. Гулять опасно. Поэтому хотела бы попросить. Если вдруг кто-то пойдет 23-го погулять – я сейчас обращаюсь к властям – ребят, не пускайте все по белорусскому сценарию. Очень тяжело будет потом отмывать репутацию».

Согласно счетчику «ОВД-Инфо», на момент публикации новостной подборки в связи с акцией 23 января задержаны 56 человек. Из них 13 человек задержаны в Хабаровске, 9 в Южно-Сахалинске, 11 в Благовещенске, 4 в Якутске и 8 во Владивостоке.

22 января в Нижневартовске один из участников местного телеграм-канала о протесте сообщал, что вышел из отдела полиции со следами удара на скуле. Там же ему выдали предостережение с перечислением статей УК и КоАП, которые могут применить к нему в случае выхода на акцию.

Как пишет твиттер-аккаунт «Новой газеты», во Владивостоке некоторые демонстранты бросали в сторону ОМОНа пластиковые бутылки с жидкостью, мелочь, камни, когда служащие побежали на митингующих.

По данным издания, в Хабаровске на акцию вышло около тысячи человек, в Магадане – примерно 150, во Владивостоке – около 800 (по другим данным, до 3 тысяч человек). В Петербурге с утра огорожена Сенатская площадь и прилегающий к ней Александровский сад.

Znak.com пишет, что Юрий Дудь вышел на акцию в поддержку Алексея Навального во Владивостоке. Пользователи сообщают, что журналист прибыл в город для снятия сюжета.

МИД РФ предупредил посольство США в стране о последствиях за вмешательство в политические дела России, пишет «Коммерсантъ». Ранее иностранное дипведомство опубликовало информацию о времени и местах проведения несанкционированных акций 23 января. В МИДе настаивают, что такое информирование выходит за рамки заботы о гражданах Штатов в России.

Политолог Екатерина Шульман сообщила, что войдет в группу наблюдателей Московской Хельсинкской группы для сопровождения запланированного мероприятия. Там же будут действующие и бывшие члены СПЧ.

«Наблюдатели будут с беджами. ГУВД Москвы о них знает. Ни членство в группе, ни беджики ничего особенного не гарантируют и дополнительных прав не дают (особенно в общении с Росгвардией, которая вообще никаких букв не читает), но какой-то пригляд за происходящим и фиксация его будет», – написала Шульман в соцсетях.