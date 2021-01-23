Активистке "ФемФракции" в Москве разбили голову

На акции протеста в Москве «скорая» увезла в больницу активистку «ФемФракции» Марию Исаеву. Во время сцепки сотрудник силовой службы разбил ей голову.

«Меня в сцепке четыре раза приложили по голове дубинкой, когда я закрывала собой старичка. Три раза в одно и то же место», – цитирует активистку микроблог организации.

Протестующие перевязали девушке голову, а медики доставили ее в стационар.

23 января в России проходят несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В некоторых городах акции переросли в противостояние с силовыми службами.