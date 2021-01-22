Задержан оппозиционный депутат гордумы Новосибирска, поддержавший Навального

В Новосибирске задержали депутата городского парламента Сергея Бойко. Также он возглавляет местный штаб Алексея Навального, активно поддерживает политика и даже приезжал в Москву встречать его в аэропорт «Внуково» в прошедшее воскресенье. Видео задержания он опубликовал сам. Причина задержания пока не ясна.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился в комиссию по депутатской этике с жалобой на Бойко. В своем письме он указал, что Бойко вместе с другими депутатами в социальной сети TikTok (там видео было распространено, опубликовано оно было в YouTube) призвал горожан выйти 23 января на несогласованный митинг.

«2 года меня постоянно спрашивали, почему в городе не ремонтируются дороги, не убирается снег, убитый общественный транспорт? Чем занят мэр, почему бездействует?! А мэру просто некогда, он ЗАЛИПАЕТ В ТИК-ТОКЕ», — прокомментировал это г-н Бойко (пунктуация и орфография сохранены).

При этом Бойко уточняет, что в своем призыве настаивал, что протестующие не должны применять силу против сотрудников правопорядка, а несовершеннолетние не должны посещать митинг без разрешения родителей.