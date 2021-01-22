Все дело в будущем преемнике: политолог назвал скрытый смысл кадровых перестановок Путина

Буквально накануне стало известно о том, что российский президент Владимир Путин назначил первого заместителя главы МЭР РФ Михаила Бабича на новую должность. Отныне Бабич станет заместителем главы ФСВТС (Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству) и получит звание генерала.

Новое назначение Михаила Викторовича, к слову, оживленных дискуссий в экспертной среде не вызвало, однако отдельные специалисты все же решили прочитать его сквозь призму последних кадровых изменений в стране, которые проводятся в преддверии ожидаемого многими транзита власти. В результате был сделан вполне интересный вывод о том, что происходящие изменения вполне могут быть ответом Путина на попытки назначить ему преемника.

К примеру, как пишет политолог Максим Жаров в своем авторском Telegram-канале, перемещение Бабича в ФСВТС вполне укладывается в канву недавних кадровых перестановок, в том числе повышения в должности Фрадкова-младшего. Более того, это может быть своего рода сигналом президента для тех, кто пытается вести закулисные игры в рамках все того же транзита и выбирать ему преемников.

«Загадка повышения в должности Фрадкова-младшего может быть раскрыта через недавнее не менее загадочное перемещение Михаила Бабича.

Наблюдая за неумеренной раскруткой фигуры премьера Михаила Мишустина, интриг против Дмитрия Медведева и мнимой «вялостью» мэра Москвы Сергея Собянина, а также слухами о других персонах, которых Путину прочат в преемники, российский президент решил демонстративно и незначительно двигать вверх тех людей, о которых точно известно, что он им полностью доверяет.

Путин тем самым дает понять, что он все эти игры видит, однако решать насчет преемника будет сам, и в окончательном списке будут именно его люди», – отмечает эксперт.