Соцсеть "ВКонтакте" заблокировала группы с призывами к участию в акции 23 января

Пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» сообщила о блокировке групп, где детей призывали к участию в несанкционированных акциях, пишет «Интерфакс».

«Информация была заблокирована на основании решения Генеральной прокуратуры и предписания Роскомнадзора», – заявили в комании.

Отмечается, что заблокированы группы сторонников политика Алексея Навального в регионах, который арестован по делу «Ив Роше» на 30 суток.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что в упомянутой соцсети удалили половину информации, где ведомство нашло призывы к несовершеннолетним выходить на митинги. В TikTok к утру 22 января удалили 38% информации, приговоренной к ограничению доступа. В Instagram – 17%, в YouTube – 50%.