"Новый век": Новая должность Бабича – сигнал для Лукашенко от Путина

СМИ раскрыли причины перехода Михаила Бабича из Минэкономразвития в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

Напомним, что указ о назначении первого заместителя министра экономического развития Михаила Бабича на новую должность в другом ведомстве – замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству – был подписан президентом России Владимиром Путиным накануне, 21 января. Смена места работы столь значимого чиновника и присуждение ему звания генерал-майора вызвали вопросы у журналистов и экспертов.

Свое объяснение этой рокировке дали авторы telegram-канала «Новый век», предположив, что таким шагом Владимир Путин не только намекнул на свое недовольство работой Минэкономразвития под руководством Максима Решетникова, но напомнил внешним союзникам и партнерам России о необходимости соблюдать все обязательства и договоренности.

«В первую очередь – Лукашенко, которому впрямую напомнили о старых обещаниях. Вчерашний разговор Путина и Лукашенко, о котором, как водится, ничего официально не сообщалось – для этого же "чемодана без ручки"», – пишет telegram-канал.

Кроме того, журналисты увидели в «переезде» Бабича и сигнал к возможному упразднению самого Минэкономразвития.