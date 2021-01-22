Киру Ярмыш арестовали на 9 суток за 4 минуты 50 секунд

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш пробудет под административным арестом ближайшие девять дней. Такое решение вынес Савеловский суд в Москве, сообщают сама Ярмыш и её адвокат Вероника Полякова.

Защитница добавляет, что заседание суда продлилось примерно 4 минут 50 секунд. Ярмыш в ответ призвала сторонников выходить на митинг 23 января.

Ярмыш признана виновной в призывах к несогласованной акции 23 января по часть 2 статьи 20.2 КоАП. «Считаем решение суда незаконным и необоснованным, естественно», — приводит «Новая газета» комментарий г-жи Поляковой.

Полиция ранее также задерживала сторонников Навального Владлена Лося, Любовь Соболь, Георгия Албурова, а также депутата городского парламента Новосибирска Сергея Бойко, который также возглавляет местный штаб политика.